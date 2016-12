Nazionale, Zoff: "Vedo bene l'Italia a Euro 2016"

Dino Zoff punta sulla Nazionale per Euro 2016. "Vedo abbastanza bene l'Italia ai prossimi Europei, credo per merito di Conte che l'ha portata tranquillamente a queste fasi finali - ha spiegato in occasione del 'Premio Enzo Bearzot' -. Vincere poi è un altro problema". "Non credo poi ci saranno problemi legati al fatto che Conte ha già annunciato l'addio", ha aggiunto l'ex portiere campione del mondo a Spagna 1982 .