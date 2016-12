Nazionale, Verratti e De Rossi saltano la Croazia

Piove sul bagnato in casa Italia. Dopo Andrea Barzaglia e Simone Zaza, Marco Verratti anche Daniele De Rossi non sarà disponibile per l'importante partita contro la Croazia. Il centrocampista della Roma ha subito una botta nell'ultimo allenamento prima di partire per Spalato. In mattinata, invece, aveva lasciato il ritiro di Coverciano il mediano del Psg dopo una settimana travagliata per via dell'infortunio al polpaccio. Uomini contati per Conte.