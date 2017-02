Nazionale, Ventura: "Vedrò Balotelli. Bonucci? Juve davanti a tutto"

Nell'incontro con i giornalisti in occasione dello stage per giocatori emergenti, Ventura ha parlato a 360 gradi. Impossibile non toccare l'argomento Balotelli, che dopo un buon avvio di stagione al Nizza, è al centro delle critiche anche in Francia. E su Super mario, il ct ha le idee chiare: "Dovremo confrontarci. Non si discute del talento ma sul resto. I fatti dicono che in Balotelli deve esserci un cambiamento. Sarebbe un peccato non poter disporre del suo talento". L'incontro tra i due, dunque, ci sarà e dovrebbe avvenire prima della gara contro l'Albania del 24 marzo, come raccontato dallo stesso Ventura: "ma voglio che sia una cosa nostra" ha precisato il ct - lontana dai riflettori. Non devo parlare con lui del ruolo, ma di altro. Come ho sempre detto, non si discutono le sue doti tecniche ma tutto il resto per cui Mario è stato messo in discussione da chiunque. La soluzione di tutto deve trovarla lui, fino ad oggi di segnali positivi non ce ne sono stati tanti, mi auguro che arrivino nell'immediato".



Discorso praticamente chiuso invece su Graziano Pellè, lanciato dal predecessore Conte ma che con Ventura sembra davvero arrivato al capolinea dell'avventura azzurra: "Pellè ha avuto le sue occasioni. Le porte sono aperte per tutte ma abbiamo intrapreso un percorso di ringiovanimento del gruppo". Chi, invece, ha in mano il presente ee soprattutto il futuro è Marco Verratti: "Gli auguro tanta salute - ha detto il ct - Se sta bene è il futuro della Nazionale, può determinare ogni partita".



Presente e futuro sorridono senz'altro anche a chi in questo momento si trova al centro di un caso poco piacevole come Leonardo Bonucci. ventura ha detto la sua anche sull'episodio che ha portato all'esclusione del giocatore dalla gara di Champions contro il Porto: "Ho letto della sua esclusione, ma non credo che dipenda solo da una sua reazione pubblica, perché se ne vedono tante. Conosco bene Bonucci ma non so davvero cosa sia successo, non ho parlato con lui. Di sicuro la Juve con certe decisioni ha voluto ribadire e lanciare un segnale di come la società venga avanti a tutto".



Giampiero Ventura non sta solo svolgendo uno stage con i migliori talenti emergenti del nostro calcio ma sta anche prendendo in seria considerazione l'idea di portare nuovi oriundi in azzurro, sulle orme dei vari Osvaldo, Eder, Camoranesi e Thiago Motta (solo per citare i casi più recenti). Il ct sta infatti seguendo con molta attenzione il terzino del Porto ed ex interista Alex Telles. Il brasiliano classe 1992 poco tempo fa aveva espresso la sua disponibilità ("Mi sento italiano e mi piacerebbe vestire la maglia azzurra" aveva detto") e Ventura da tempo guarda con attenzione alle sue prestazioni così come accade per un altro difensore di origine sudamericana, l'argentino Federico Fazio. In questo caso però, la sua convocazione potrebbe essere frenata dalla carta d'identità visto che il romanista ha 30 anni e la strada intrapresa da Ventura è volta verso i giovani. Sul taccuino del ct, infine, trova spazio anche il centrocampista Amadou Diawara, originario della Guinea: per quanto riguarda il centrocampista del Napoli classe 1997 resta ancora da capire la fattibilità o meno della sua naturalizzazione.