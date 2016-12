Nazionale: Ventura si gode Verratti, luce in mezzo al campo

La Spagna, appunto. Saranno proprio le Furie Rosse i prossimi avversari degli Azzurri. Il prossimo 6 ottobre il banco di prova sarà duro, ben più di quello rappresentato da Israele. Ma soprattutto sbagliare sarà vietato: il girone non consente all'Italia di fare alcun calcolo. Servirà vincere sempre contro Albania, Macedonia e Liechtenstein per poi giocarsi tutto contro gli spagnoli.



Le indicazioni che ha avuto Ventura dal match di Haifa sono, però, state importanti. Innanzitutto il ct ha potuto apprezzare la grande dedizione e lo spirito di sacrificio che i giocatori hanno espresso, quasi una prosecuzione della "guerra santa" predicata da Conte durante gli Europei.



Ma questa Italia ha qualcosa in più. Si tratta di Verratti. Ad Haifa Ventura gli ha dato le chiavi, con una richiesta: "Guida tu". Il centrocampista del Psg ha fatto vedere quello che in azzurro non era mai riuscito ad esprimere fino in fondo: personalità, qualità, giocate decisve. Come la verticalizzazione con la quale ha spalancato all'Italia le porte del primo gol. All'Europeo ci è mancato, come ci è mancato anche Marchisio. Una nazionale che può mettere al centro del proprio sistema questi due giocatori non potrà altro che migliorare.



Poi ci sono i singoli: Pellè non si è adagiato sugli allori cinesi, e ha segnato il quinto gol con la maglia dell'Italia nelle ultime otto apparizioni. Chiellini invece ha inanellato la seconda, pesante, stecca consecutiva. Dopo gli svarioni con la Francia il difensore della Juve si è ripetuto in negativo, sbagliando pressoché tutto e facendosi cacciare. Ventura l'ha detto, un po' ridendo e un po' no: "Ha esaurito i bonus". Una preghiera, più che altro: recuperato Bonucci al centro della difesa, la Nazionale non potrà permettersi di fare regali quando di fronte ci sarà la Spagna.