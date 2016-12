Nazionale, Ventura pensa a Buffon come vice nel 2018

Giampiero Ventura fa un primo bilancio della sua esperienza alla guida della Nazionale e tende la mano per il futuro a Gigi Buffon. Al capitano dopo il mondiale del 2018 non dispiacerebbe un ruolo da Ct. E Ventura ha già pronta la proposta: " Potrebbe fare il mio vice , lo vedo come Ct selezionatore e non come Ct allenatore. Non avendolo mai fatto sarebbe un'incognita. Lui è un punto di riferimento in campo e fuori".

"La strada la deciderà lui - spiega Ventura al Corriere della Sera - di sicuro l’Italia farebbe male a non sfruttare la sua figura. L'ex allenatore del Torino si è quindi soffermato sul lavoro che sta facendo in Nazionale, con la creazione di un gruppo giovane di belle speranze: "A livello psicologico l'età per me non incide. Ho la stessa voglia di mettermi in discussione di quando ho cominciato. Le idee non hanno età. E in quattro mesi credo che sul campo abbiamo sperimentato tanto. Certo, lo confesso: non mi aspettavo questo tipo di vita e non pensavo che gli eventi di contorno fossero così tanti".



Il Ct azzurro ha deciso di puntare sul bomber granata Andrea Belotti: "Non mi sembra il tipo da farsi condizionare dalla clausola da 100 milioni di euro è uno che vuole arrivare, ha fame, voglia di migliorare. I grandi campioni sono quelli che continuano a mettersi in discussione, come Ronaldo o Buffon". Su Marco Verratti solo un dubbio: "Deve stare bene fisicamente, ma è un capitale assoluto della Nazionale".



Ventura che ora è concentrato solo sulla qualificazione ai prossimi mondiali: "Se dovessimo andare in Russia sono convinto che sorprenderemo. Non ho dubbi. Il vero problema, che vale per tutti, è andarci. A settembre a parità di giornate di campionato giocate, la Spagna sarebbe più avanti di noi per le troppe amichevoli che incidono sulla preparazione. Ma in Spagna faremo una grandissima partita, ne sono convinto. Mi preoccupa di più la sfida di marzo contro l’Albania in cui abbiamo l’obbligo di vincere e abbiamo quattro giorni per prepararci: non so se saremo pronti per il 4-2-4".