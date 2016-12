Nazionale: Ventura firma fra 6 giorni

Nazionale, nuovo ct, ovvero Giampiero Ventura: ci siamo. Si avvicinano le scadenze. Quella nota è di martedì 7 giugno, vertice del Consiglio federale per la nomina ufficiale del successore di Conte, che il giorno dopo partità per la Francia, destinazione Euro 2016. Quella nuova è di sabato 4 giugno quando il presidente della Federcalcio, Tavecchio, ha in agenda l'incontro con Ventura per l'accordo da sottoporre poi al vaglio del Consiglio federale. Sarà anche stabilito il ruolo di Marcello Lippi.



Cadono così gli ultimi, pallidi, dubbi sull'identità del nuovo ct. Scelta scontata, con annessi gli impegni matrimoniali di Ventura che fra tre giorni, mercoledì 1 giugno, si sposa a Bari. Impegno solenne, per poi celebrare l'altro matrimonio a tinte azzurre. Oggi Tavecchio a precisa domanda: quando nominerà Ventura?, ha risposto: "Non cado nel trabocchetto. Il 7 giugno saprete tutto". Appunto.