Nazionale, ultima seduta a Coverciano: in gruppo anche Santon e Bonaventura

Gli azzurri sono pronti per il doppio appuntamento con le gare di qualificazione a Euro 2016. In mattinata gli uomini di Conte hanno effettuato l'ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per Baku: nessun assente, dopo i fastidi fisici accusati nei scorsi giorni anche Davide Santon è tornato ad allenarsi in gruppo così come Giacomo Bonaventura, convocato in extremis per il forfait di Insigne.

Dopo la parte atletica, sfida a torello e flessioni per i 24 giocatori di movimento. Nel primo pomeriggio la spedizione lascerà il ritiro azzurro, il charter diretto in Azerbaigian partirà alle 16 da Pisa.