Nazionale, tour inglese per Conte

12:58 - Dopo il chiarimento con il presidente Figc Tavecchio e le rassicurazioni sul suo futuro in Nazionale ("Non mi dimetto e farò un grande Europeo") il ct Antonio Conte si prepara per un tour inglese di due settimane con il team manager azzurro Gabriele Oriali. Il viaggio Oltremanica si prevede fitto di appuntamenti: tra questi sicura una visita al Chelsea da Mourinho, con cui Oriali ha lavorato all'Inter, e a White Hart Lane per Tottenham-Fiorentina.

Conte e Oriali partiranno domenica sera. I due assisteranno alla sfida di Europa League di giovedì sera a Londra tra Tottenham e Fiorentina e andranno certamente a trovare Mourinho nel quartier generale del Chelsea per studiarne e osservarne le metodologie di allenamento. Ma il ct azzurro non perderà l'occasione per vedere da vicino l'attaccante del Southampton Graziano Pellè, da lui stesso convocato per la prima volta in azzurro a ottobre. Intanto, per il ritiro della nazionale in vista degli Europei, non ci sarebbe solo St.Etienne: Conte avrebbe infatti visionato un centro vicino a Parigi.