Nazionale: tornano Cerci, Okaka e Marchisio

Tornano Marchisio, Cerci e Okaka tra i convocati azzurri del ct Antonio Conte in vista del doppio impegno amichevole in programma venerdi 13 contro il Belgio Bruxelles e martedì 17 contro la Romania a Bologna. Il primo manca all'appuntamento da marzo, lo juventino da giugno (Croazia-Italia), mentre il terzo torna a far parte della lista a un anno dalla sua prima ed unica volta con la nazionale maggiore, l'amichevole del 14/112014 con l'Albania.

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Daniele Padelli (Torino), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Paris Saint Germain/Fra);

Difensori: Francesco Acerbi (Sassuolo), Luca Antonelli (Milan), Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United/Ing), Mattia De Sciglio (Milan), Lorenzo De Silvestri (Sampdoria);



Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Antonio Candreva (Lazio), Alessio Cerci (Milan), Stephan El Shaarawy (Monaco/Fra), Alessandro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Bologna), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Roberto Soriano (Sampdoria);



Attaccanti: Manolo Gabbiadini (Napoli), Eder (Sampdoria), Stefano Okaka (Anderlecht/Bel), Graziano Pellè (Southampton/Ing), Simone Zaza (Juventus).



Gli azzurri scenderanno in campo lunedì a Coverciano alle 15.30 per il primo allenamento; in mattinata presentazione a Palazzo Vecchio di Firenze la nuova maglia disegnata dallo sponsor tecnico Puma per i prossimi Europei di Francia 2016.