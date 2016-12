Nazionale: Tavecchio aspetta Donadoni. Dipende da... Saputo

Roberto Donadoni era, e resta, il preferito per accomodarsi sulla panchina della Nazionale dopo l'Europeo. E dopo Antonio Conte. Le parole del presidente Tavecchio ("per il futuro un tecnico federale") sono la logica di questi giorni, non è il caso di arrecare disturbo ai club, a un club come il Bologna che sta progettando il suo futuro e vorrebbe tenersi stretto Donadoni.

Il problema sarà risolto, in un modo o nell'altro, e molto dipende dalla volontà del tecnico e del presidente rossoblu, Joey Saputo. Il colloquio di lunedì è servito a chiarire progetti e idee. E da qui a fine stagione, si pensa al Bologna. Poi dipende dall'intesa Donadoni-Saputo: se prevarrà il progetto del club oppure il ritorno in azzurro. Tavecchio attende la risposta.

Le alternative, al di là appunto delle parole di Tavecchio, parole -ribadiamo- di circostanza, portano a nomi di eccellenza (Fabio Capello, per capire, più vaga l'ipotesi-Lippi) e non a soluzioni interne o di minore esperienza, quali possono essere Gigi Di Biagio o Antonio Cabrini dei quali si è parlato in queste ore.

Sull'auto-candidatura di Cannavaro, resta una auto-candidatura, seppure suggestiva.