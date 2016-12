Nazionale: Tardelli si auto-candida per il dopo Conte. E Mazzarri...

Panchina azzurra, titolare cercasi. A patto, ovviamente, che Antonio Conte decida di dare sfogo alla sua voglia di club, di tornare ad allenare un club, Molti sono gli indizi in proposito, certezze non ce ne sono, e sul tema successione oltre la tabella dei possibili sostituti, da qualche ora è di moda la linea delle auto-candidature: dirette o per interposta persona. In tal caso. Marco Tardelli e Walter Mazzarri.



"Tornare ad allenare una 'piccola' squadra? Voglio allenare una grande, non una piccola: mi piacerebbe allenare la Nazionale, se va via Antonio Conte". Lo ha detto Marco Tardelli, campione del mondo nell'82 e oggi allenatore, parlando a 'Non è un paese per giovani', programma di Radio 2. "Non so se Conte lascerà, penso ci sia il problema degli stage, mi sembra arrabbiato per quel motivo. Forse ci sono probabilità che lasci la Nazionale, pur avendo fatto molto bene".



"Mazzarri è sotto contratto fino a giugno con l'Inter, ora aspetta un progetto di altissimo livello. Italia o estero? Non importa la geografia". Lo ha detto Andrea D'Amico, agente di Mazzarri, a Premium Sport. Il nome del tecnico di San Vincenzo è spendibile anche per un dopo-Conte alla guida della Nazionale italiana? "Come crediti sportivi e titoli sicuramente ha tutte le qualità per diventare tecnico dell'Italia. Ma al momento la posizione di Conte è in evoluzione, nell'ipotesi ha tutte le qualità ma bisogna vedere il progetto. Mazzarri è sempre stato un investimento per chi lo ha preso, perché ha sempre valorizzato ogni gruppo allenato".