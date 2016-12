12:15 - Il caso Marchisio ha imposto un cambiamento in Nazionale: stop ai bollettini medici. Da ora in poi quando un giocatore lascerà il ritiro lo staff di Castellacci non comunicherà più i motivi. Spetterà dunque al club di appartenenza specificarli per tutelare la privacy e per evitare problemi come successo venerdì scorso con il centrocampista della Juve. Questa la nuova rotta in casa Italia.

Lo testimonia anche l'annullamento della consueta conferenza stampa di Castellacci il giorno dopo la partita.