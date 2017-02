Nazionale, stage emergenti: ci sono Berardi e Gagliardini

Il ct dell'Italia Gianpiero Ventura ha ufficializzato la lista della Nazionale degli 'emergenti' per lo stage in programma dal 20 al 22 febbraio a Coverciano. Tra i 22 convocati da segnalare il ritorno di Berardi, la conferma di Gagliardini, la presenza di 4 calciatori dell'Atalanta (Caldara, Conti, Spinazzola e Petagna) e la prima volta di Falcinelli (Crotone) e Pellegrini (Sassuolo). Tre giocatori militano in Serie B: Cragno, Meret e Bonifazi.