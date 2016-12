Nazionale, si presentano i 'nuovi' Bertolacci e Soriano

16:37 - Divisi in campionato dalla rivalità cittadina, uniti in nazionale. Soriano e Bertolacci hanno parlato alla stampa in previsione della partita con la Croazia. "Anche se sono nato e cresciuto in Germania - ha detto Soriano - anche se ho fatto tre anni di giovanili nel Bayern con Alaba, Kroos e Badstuber, il mio sogno era vestire la maglia azzurra e sono felice di averlo realizzato". "Vogliamo goderci questo momento" ha aggiunto Bertolacci.

"Per i giovani emergere è sempre dura - ha poi detto Bertolacci - in Italia se sbagli una gara finisci fuori ma può succedere anche se la fai bene. Così finisci per non trovare mai continuità. Ci sono tanti stranieri, la speranza è cambiare la tendenza. Conte cura molto i dettagli, che nel calcio fanno la differenza. Noi possiamo dare entusiasmo". "La convocazione è un premio - ha aggiunto Soriano - dobbiamo dare tutto, ora spetta a noi dimostrare le nostre qualità. Genova è casa mia, cerchiamo di aiutare chi ha perso tanto".