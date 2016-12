Nazionale, Rugani: "Spero che Conte mi richiami"

10:34 - Per Mattia Rugani il sogno Nazionale è durato poco. Il difensore dell'Empoli, chiamato da Conte per la prima volta, ha lasciato Coverciano per raggiungere l'Under 21 di Di Biagio, che si gioca la qualificazione ai prossimi Europei: "E' stata un'esperienza bellissima e un vero onore. Adesso raggiungo i miei compagni con la massima serietà perché ci giochiamo tanto. Conte mi ha detto che continuerà a seguirmi. Spero mi capiti l'occasione di tornare".