Nazionale: Pirlo ko, contrattura. In campo Parolo-Verratti

"Pirlo non ci sarà contro l'Azerbaigian". Lo ha annunciato Antonio Conte. Il regista, che comunque non sarebbe stato in campo da titolare, ha avuto un problema muscolare nel corso dell'ultimo allenamento. Così il ct, che conta di recuperarlo per la gara con la Norvegia: "Dispiace per Andrea, in un contrasto di gioco ha fatto un movimento involontario che gli ha causato una leggera contrattura"