Nazionale, Montolivo: "Non riesco ad immaginare un'Italia senza Pirlo"

10 novembre 2015 Nazionale, Montolivo: "Non riesco ad immaginare unʼItalia senza Pirlo" Okaka: "Non mi sento tradito dal calcio italiano, ricevuto tanti colpi ma non vado ko"

Andrea Pirlo non è tra i convocati per le amichevoli contro Belgio e Romania ma rimane il giocatore più chiacchierato a Coverciano. "Prima o poi dovrà lasciare, ma un'Italia senza di lui adesso si fatica ad immaginarla, per tutto quello che ha fatto" ha detto Riccardo Montolivo, tra i candidati a prendere l'eventuale eredità del centrocampista ora a New York. "Ma non mi considero il suo sostituto" ha concluso il capitano milanista.

"Io comunque sono l'ultimo arrivato in questo gruppo - ha aggiunto Montolivo - sono stato fermo per infortunio a lungo, devo cercare di recuperare terreno. Non mi considero certo il sostituto di Pirlo, anche se nel mio club adesso gioco centrocampista centrale".