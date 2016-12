Nazionale: "Martedì 7 giugno l'annuncio del nuovo ct"

''Prima dell'Europeo annunceremo il nuovo commissario tecnico''. Lo ha dichiarato il direttore generale della Figc Michele Uva a margine della presentazione della Panda Azzurra oggi a Coverciano. E c'è finalmente una data, martedì 7 giugno: riunione del Consiglio federale e annuncio del successore di Conte. Che sarà Giampiero Ventura. Salvo (improbabili) virate degli ultimi giorni verso Montella.



''Il presidente Tavecchio due giorni fa è stato chiaro, il 7 giugno si riunirà il consiglio federale e prima della partenza per la Francia sarà tutto deciso'' ha aggiunto Uva ribadendo le caratteristiche che dovrà avere il successore di Antonio Conte: ''Dovrà essere una persona e un allenatore di qualità e competenza e capace di integrarsi nel nuovo progetto della Figc".

"Fa piacere che il presidente abbia detto di voler coinvolgere nella questione anche i consiglieri compreso il sottoscritto, ma ribadisco che la nomina del nuovo commissario tecnico è una decisione che Tavecchio prenderà in assoluta autonomia. E' ridicolo parlare di interferenze esterne, la Figc agisce sempre in completa autonomia, al 100%, più del 100%''.