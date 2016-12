Nazionale, ko Thiago Motta e Osvaldo. Ecco i 23 di Palermo

22:52 - Brutta tegola per la Nazionale, per l'Inter e per il Psg: Thiago Motta e Osvaldo hanno lasciato il ritiro di Coverciano e non partiranno per la partita contro l'Azerbaigian. Come evidenziato dagli esami, per l'attaccante dell'Inter lo stop è dovuto allo stiramento di secondo grado dell'adduttore sinistro. L'italo-argentino dovrebbe pertanto stare fuori un mese. Il centrocampista del Psg invece soffre di tendinopatia inserzionale dell'adduttore destro.

I 23 CONVOCATI PER PALERMO

"Per Thiago Motta i tempi di recupero sono contenuti, per Osvaldo più lunghi - ha detto il medico dell'Italia, professor Enrico Castellacci, al termine dell'allenamento al Barbera. "Per Thiago Motta i tempi di recupero sono contenuti, per Osvaldo più lunghi anche se sarei più propenso a parlare di stiramento di secondo grado". Verratti è migliorato, ha anche aggiunto Castellacci, ma per la partita contro l'Azerbaigian non è disponibile. Nessun problema invece per Chiellini, uscito in anticipo dall'allenamento di questa sera. "Sta bene".

E in vista della gara di domani a Palermo, inizio ore 20,45, contro l'Azerbaigian, e dopo i ko di Thoago Motta e Osvaldo, questa è la lista dei 23 convocati da Antonio Conte.

Portiieri: Buffon, Sirigu, Perin

Difensori: Bonucci, Chiellini, Ogbonna, Ranocchia

Centrocampista: Aquilani, Candreva, Darmian, De Sciglio, Florenzi, Marchisio, Parolo, Pasqual, Pirlo, Poi, Verratti.

Attaccanti: Destro, Giovinco, Immobile, Pellé, Zaza