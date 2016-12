7 ottobre 2015 Nazionale: Insigne lascia il ritiro di Coverciano Lʼattaccante è alle prese con i fastidi al ginocchio destro. Il Napoli lo vuol tenere sotto controllo

Niente da fare per Insigne che ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di alcuni fastidi al ginocchio destro. Il Napoli ha preteso di riaverlo subito, visto che il giocatore non sarebbe sceso in campo nel match di sabato contro l'Azerbaigian. Probabilmente il partenopeo avrebbe potuto recuperare per la partita con la Norvegia, in programma martedì prossimo, ma si è preferito non rischiare. Al suo posto convocato il milanista Bonaventura.



Insigne è a riposo precauzionale da martedì per il versamento al ginocchio destro accusato dopo la partita col Milan. Le condizioni sono in miglioramento e da quel che trapela dal club Italia, non avrebbe giocato con l'Azerbaijan, ma sarebbe stato a disposizione di Conte per la gara con la Finlandia.

Ma qui entrano in gioco i rapporti, da sempre così, fra Nazionale e club, fra gli interessi azzurre e le ferree pretese delle società. Tant'è che il Napoli ha voluto che Insigne tornasse alla base, per curarsi e guarire ed essere a disposizione di Sarri, sotto controllo. A quel punto, inutile un braccio di ferro. E il forfait di Insigne diventa un caso-Insigne, nel senso dei rapporti Nazionale-Club. Non è il primo, non sarà l'ultimo.