Nazionale: Immobile ko, al suo posto Okaka

Ultime dal Club Italia. Antonio Conte deve rinunciare a Ciro Immobile, infortunatosi nel corso del derby, e ha chiamato al suo posto Stefano Okaka. Per il resto, sono Jorginho e Bernardeschi le due novità nell'elenco dei 28 azzurri per le amichevoli contro Spagna e Germania, in programma rispettivamente il 24 marzo (a Udine) e il 29 marzo (a Monaco di Baviera). Per il centrocampista del Napoli e per l'attaccante della Fiorentina si tratta della prima in Nazionale. Gli azzurri si radunano presso il Centro tecnico federale di Coverciano.

Domani (lunedì) inizierà la preparazione: primo allenamento al mattino a porte chiuse, seconda seduta il pomeriggio. L'Italia si allenerà a Coverciano fino a mercoledì, giorno della partenza per Udine, dove la Nazionale ha già disputato sei incontri collezionando 5 successi e un pareggio.