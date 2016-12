Nazionale, Immobile avvisa Balotelli: "Qui ora ci sono anche altri attaccanti..."

13:30 - Dopo aver convinto tutti con Olanda e Norvegia, Immobile e Zaza sono pronti a fare coppia anche contro l'Azerbaigian: "A quale coppia-gol ci ispiriamo? Non vogliamo fare paragoni - hanno riposto in coro -, siamo contenti di quanto fatto nelle prime due partite ma non vogliamo fermarci". Immobile: "Siamo una coppia ignorante. Balotelli? Qui ora ci sono anche altri attaccanti, che stanno facendo molto bene". Zaza: "Non vedo Mario come un'ombra".

Ciro Immobile, che si sta ritagliando uno spazio importante al Borussia Dortmund, racconta le differenze tra la vecchia Italia di Prandelli e quella di Conte: "Rispetto al Brasile, ora il gruppo è unito, si viaggia tutti nella stessa direzione. Non ho trovato più undici titolari e poi il resto del gruppo, qui ognuno sa di poter giocare in qualsiasi momento ma non avevo dubbi, conoscevo bene Conte". Zaza, invece, dopo l'exploit in Nazionale ha un po' deluso col Sassuolo: "Dopo la prima convocazione ho avuto qualche difficoltà in campionato, forse ne ho risentito mentalmente, però la mia voglia è intatta e il mio obiettivo è fare bene col Sassuolo, perché è l'unica strada per conquistare la Nazionale".



Nel nuovo corso azzurro, almeno per ora, non c'è spazio per Balotelli. "Mario è uno dei miei attaccanti preferiti, sappiamo tutti quanto è forte - dice Zaza -. Non ci ho ancora mai parlato e mi piacerebbe, io non lo vedo come un'ombra". Mentre Immobile manda all'attaccante del Liverpool un messaggio decisamente meno caloroso: "Qui ora ci sono anche altri attaccanti, che oltretutto stanno facendo molto bene. Penso a Destro, Pellè, Osvaldo e Giovinco. Mario è un ragazzo a posto, ma le convocazioni le fa il mister".