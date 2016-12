Nazionale, i convocati di Ventura: la prima per Donnarumma

Come previsto, Gianluigi Donnarumma è stato convocato dal ct Ventura per le gare dell'Italia contro Francia (amichevole) e Israele (qualificazioni mondiali). In difesa confermato il blocco Juve, a centrocampo torna Verratti. In attacco, fuori Insigne e Zaza . Prima convocazione anche per Pavoletti , Romagnoli e Belotti . Gli altri attaccanti sono Gabbiadini, Eder, Immobile e Pellè. Esordio il primo settembre a Bari con la Francia.

Donnarumma (17 anni e 6 mesi) supera così il record di Beppe Bergomi e diventa il più giovane convocato degli ultimi 105 anni. Nel 1911, infatti, Rodolfo Gavinelli venne chiamato in Nazionale a 16 anni e 3 mesi. Altri tempi, ovviamente.



Sono 26 gli Azzurri convocati dal neo Commissario tecnico per l’amichevole con la Francia in programma giovedì 1° settembre a Bari (ore 21) e per il match d’esordio nelle qualificazioni a Russia 2018 che si disputerà il 5 settembre ad Haifa contro Israele (ore 20.45).



Come annunciato alla vigilia, Ventura ha deciso di continuare a puntare sul gruppo che ha partecipato al Campionato Europeo in Francia, confermando ben 15 Azzurri reduci da EURO 2016. Tornano tra i convocati Marco Verratti, assente dall’ultimo incontro delle qualificazioni europee con la Norvegia del 13 ottobre 2015, Manolo Gabbiadini e Luca Antonelli, assenti rispettivamente dalle amichevoli con Romania e Germania del 17 novembre 2015 e dello scorso 29 marzo. La Nazionale si radunerà nella serata di domenica a Coverciano al termine delle gare di campionato e lunedì mattina sosterrà la prima seduta di allenamento sul campo del Centro Tecnico Federale.



Mercoledì sera gli Azzurri raggiungeranno Bari, dove il giorno seguente affronteranno in amichevole i vice campioni d’Europa della Francia. Il gruppo resterà nel capoluogo pugliese fino a domenica pomeriggio per poi partire alla volta di Haifa alla vigilia dell’esordio con i padroni di casa di Israele nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA.