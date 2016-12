Nazionale, gli auguri di Conte: "Forza Azzurri, sarete grandi"

E' la vigilia di Italia-Francia, è la vigilia del debutto di Giampiero Ventura e della nuova Nazionale targata... Conte. Così l'ex cittì non ha voluto far mancare il, suoi graditissimo messaggio ai auguri alla squadra che ha guidato per due anni. "Sempre forza azzurri", è questo il messaggio firmato dall'attuale manager del Chelsea.

"Inizia un nuovo percorso per la nostra nazionale - afferma l'attuale tecnico del Chelsea nel suo messaggio recapitato attraverso l'Ansa-. Un grandissimo in bocca al lupo ai calciatori, alla federazione, allo staff tecnico e a tutte le persone che contribuiscono con il loro lavoro a renderla Grande. Sempre Forza Azzurri".