Nazionale: Giaccherini ko, c'è De Sciglio

Tegola per Antonio Conte: Giaccherini è uscito malconcio dalla sfida contro la Spagna. L'esterno del Bologna ha riportato un problema al piede e non sarà a disposizione per la sfida contro la Germania. Il giocatore ha già lasciato al ritiro per sottoporsi agli accertamenti medici. Il ct, per rimpiazzarlo, ha convocato De Sciglio. L'esterno del Milan è già arrivato a Coverciano e si è unito al gruppo.