Nazionale, Fazio ed Emerson per Ventura: il ct ci pensa

Emerson e Fazio potrebbero rispondere sì al commissario tecnico Ventura in virtù delle zero presenze in nazionale maggiore di Brasile ed Argentina in gare ufficiali. Il centrale difensivo giallorosso ha giocato con l'albiceleste solo amichevoli ed un'Olimpiade, partite che non gli impedirebbero di giocare per l'Italia.



La carriera azzurra degli oriundi è stata negli ultimi anni più ombre che luci. Éder è ormai fisso nelle scelte prima di Conte ed ora di Ventura, Thiago Motta non ha mai inciso con la maglia azzurra e Paletta si ricorda per lo sfortunato Mondiale del 2014. Pochi ricordano la presenza di Ledesma, Schelotto, Amauri e Franco Vazquez in Nazionale. Non una lunga esperienza neanche quella di Pablo Osvaldo. Più fortunata invece quella di Mauro German Camoranesi, uno degli eroi del Mondiale 2006.