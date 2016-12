Nazionale, El Shaarawy: "Non sottovaluteremo l'Azerbaigian"

7 ottobre 2015 Nazionale, El Shaarawy: "Non sottovaluteremo lʼAzerbaigian" Parolo: "Vogliamo chiudere il discorso qualificazione"

E' un momento positivo per Stephan El Shaarawy, che contro l'Azerbaigian potrà partire titolare: "Sento molto la fiducia di Conte, al Monaco gioco con più continuità. Sarà importante non sottovalutare partita e avversario". Sul "caso" Insigne: "Normale che il dottore di un club chieda al giocatore le sue condizioni fisiche". Anche Marco Parolo in conferenza: "Vogliamo chiudere il discorso qualificazione".



Il Faraone dimostra di non voler prendere sottogamba l'impegno a Baku: "E' una partita di fondamentale importanza che in caso di vittoria ci permetterà la qualificazione all'Europeo. Sarà difficile, in casa loro ma ci stiamo preparando bene e se entreremo in campo concentrati e determinati possiamo portare a casa la vittoria". Per El Shaarawy un inizio di stagione difficile, ora va molto meglio: "Sono contento della mia ultima prestazione in azzurro e quindi voglio continuare così. Al Monaco ho avuto delle difficoltà, ma adesso sto giocando con continuità, sono riuscito a fare gol anche in Europa League". Poi sulle difficoltà realizzative degli Azzurri: "Stiamo lavorandoci, Conte ha detto che l'Azerbaigian soffre l'attacco a due punte quindi punteremo su quello. L'importante comunque è creare occasioni, i gol arriveranno".