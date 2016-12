Nazionale: Eder e Pellé sfidano la Norvegia

La Nazionale di Antonio Conte ha svolto la rifinitura in vista della sfida alla Norvegia sul terreno di gioco dell'Olimpico. Preso atto del forfait di Marco Parolo, messo fuori causa da uno stiramento, i problemi a centrocampo per il ct restano. Verratti non ha recuperato e non verrà rischiato così come Pirlo ha proseguito il lavoro differenziato. Davanti confermatissima la coppia Eder e Pellè, così come Chiellini e Buffon in difesa.