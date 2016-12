Nazionale: ecco cosa significa "ct federale"

Per la Federcalcio, ct federale è una carica con queste caratteristiche.

1 - Deve essere un tecnico che non si porta appreso il suo staff, ma che condivide l'incarico con uno staff messo a disposizione dalla Federcalcio, al massimo con un collaboratore (uno solo). Questo per dare continuità al lavoro di un ct, e non come accade adesso con staff legati a un allenatore e quando questo fa le valigie finisce tutto, e a Coverciano non resta niente del lavoro svolto.

2 - Il contratto ha valenza biennale e la Figc si avvale per il rinnovo di un diritto di prelazione, ovvero non può essere l'allenatore a dire a un certo punto basta, me ne vado e chiudere così il rapporto, come è accaduto ora con Conte. Se la Federcalcio intende dare continuità al lavoro svolto, può -in un certo senso- imporre il rinnovo.

3 - Uno dei vicepresidenti della Figc ha parlato di ct "che duri almeno 10 anni", azzerando così ipotesi di un tecnico sulla settantina come Fabio Capello. Non è il decennio la discriminante, ma è il concetto per dire di un ct di lungo respiro.

4 - Lo stipendio da cittì sarà all'incirca la metà di quello che oggi riguarda Conte, ovvero una cifra attorno ai 2 milioni di euro a stagione, qualcosa in più.

5 - Il nuovo allenatore della Nazionale dovrà avare un significativo curriculum e una certa esperienza internazionale. Per questo vanno al momento accantonati i nomi di Di Biagio e Cabrini, puntando a Donadoni che era, e rimane, il preferito.