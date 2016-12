Nazionale, è emergenza: ecco la lista dei 23 contro la Croazia

C'è la lista dei convocati per la gara di Spalato contro la Croazia, in programma domani sera e valida per le qualificazioni a Euro 2016. C'è Gigi Buffon che ha recuperato dall'infortunio al gomito sinistro. In mattinata già Daniele De Rossi e Marco Verratti avevano lasciato Coverciano per infortunio. Sull'aereo degli azzurri non saliranno nemmeno, per scelta del ct Conte, Giacomo Bonaventura, Alessandro Matri e Francesco Acerbi.