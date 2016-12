Nazionale dopo-Conte: Donadoni. O Ranieri

Donadoni per il dopo Conte. L'idea di un ritorno dell'attuale allenatore del Bologna alla guida della Nazionale - sulla panchina dell'Italia dall'agosto 2006 al giugno 2008 - starebbe prendendo sempre più piede nell'ambiente azzurro: per ora nessun contatto tra le parti ma soltanto, appunto, una delle ipotesi al vaglio in Figc.

In Inghilterra intanto indicano anche Claudio Ranieri e Paulo Sousa fra i possibili sostituti di Conte sulla panchina azzurra dopo i prossimi Europei. Secondo il tabloid britannico 'Daily Express', l'attuale manager dei Foxes sarebbe la prima scelta del presidente Carlo Tavecchio, ormai rassegnato a perdere Conte ("Futuro Conte? Chi vivrà, vedrà", ha detto qualche giorno fa). Nel corso della sua lunga carriera, Ranieri ha allenato come nazionale solo la Grecia ma finendo per essere esonerato dopo circa sei mesi.