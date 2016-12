Nazionale: Donadoni si veste sempre più di azzurro

Roberto Mancini si è defilato: resta all'Inter (se l'Inter non lo manda via; e non lo manda). Fabio Capello, un po' a sorpresa, ha detto no, non sono disponibile, dopo due Nazionali (Inghilterra e Russia) ha detto basta all'avventura da ct, cerca una squadra di club. E allora gli indizi che portano a Roberto Donadoni sulla panchina azzurra, dopo l'Europeo e dopo Conte, si fanno sempre più precisi.

E in queste ore, il tecnico del Bologna (che il Bologna vorrebbe trattenere) ha detto: "Tutto può accadere, ma serve trasparenza". Ovvero che si faccia tutto alla luce del sole, senza dare l'idea che la Nazionale voglia "rubare" il tecnico al club rossoblu. Un accordo in sintonia tra Figc, Bologna e l'interessato, visto che il progetto-Bologna è di medio termine ed è fortemente legato a Donadoni.