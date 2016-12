Nazionale, Di Biagio: "Io il dopo Conte? Sarei pronto"

Tra i candidati per sostituire Antonio Conte, sulla panchina della Nazionale maggiore, è spuntato anche il nome di Gigi Di Biagio, tecnico dell'Under 21 che dovrà affrontare Irlanda e Andorra: "Mi inorgoglisce e io sarei pronto. Sarei un ipocrita a dire che non mi farebbe piacere, mi sentirei pronto. Però, queste sono valutazioni che non spettano a me. Io leggo come voi e via via prendo coscienza di ciò che sta succedendo", le sue parole.