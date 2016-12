11 novembre 2015 Nazionale, De Silvestri e Giaccherini: "Un orgoglio essere di nuovo qui" Il difensore: "LʼEuropeo è un sogno". Lʼesterno: "Gruppo più unito rispetto a prima"

Tempo di Nazionale e conferenze, a Coverciano è toccato a due ritorni in Azzurro prendere parola, De Silvestri e Giaccherini. "Non posso che ringraziare Conte per questo stimolo in più - ha dichiarato il difensore della Samp -. Darò il massimo ogni giorno, l'Europeo è un sogno". In Nazionale anche l'ex bianconero: "Ritrovo un grande gruppo - ha detto Giaccherini - più unito e umano rispetto a quando c'era Prandelli".

GIACCHERINI: "HO SEMPRE SPERATO DI TORNARE"Dopo un anno fuori dal giro Azzurro, Giaccherini è tornato in Nazionale: "Ho sempre sperato in una nuova convocazione, dipendeva tutto da me e dal mio lavoro. L'avventura in Premier mi ha fatto maturare molto e sono tornato in Italia con entusiasmo, ringrazio il Bologna". Rispetto al passato però qualcosa è cambiato: "Vedo un gruppo più coeso, con giocatori che sono prima uomini e poi campioni. C'è un gruppo pronto a sacrificarsi ed è un orgoglio essere qui". L'obiettivo è l'Europeo: "Sono qui per questo. Siamo in tanti e c'è concorrenza, e ringrazierò sempre Prandelli per avermi portato la prima volta in azzurro. La dote migliore di Conte è lavorare bene su più moduli e di trovare l'equilibrio giusto anche a gara in corso, non lascia niente al caso. Mi conosce bene, ma nel calcio niente è scontato. Questa convocazione è un segnale che il mister mi ha dato, adesso però dovrò dimostrare di poterci stare".