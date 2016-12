Nazionale, De Rossi premiato dalla Uefa per le 100 presenze

Serata speciale quella di Italia-Spagna per Daniele De Rossi. Prima della sfida contro le Furie Rosse, la Uefa consegnerà al centrocampista della Roma un premio per il superamente delle 100 presenze con la Nazionale italiana . Contro la Spagna sarà la presenza numero 108 di De Rossi che in azzurro ha conquistato il Mondiale del 2006. Con 18 reti è il secondo centrocampista più prolifico di sempre con la maglia dell'Italia.

Laureatosi Campione del Mondo nel 2006, De Rossi ha disputato 3 Coppe del Mondo (2006, 2010 e 2014), 3 Campionati Europei (2008, 2012 e 2016) e 2 Confederations Cup (2009 e 2013). In precedenza, ha fatto parte delle Nazionali Under 19, Under 20, Under 21, con la quale ha vinto il titolo europeo del 2004 segnando un gol nella finale vinta 3-0 contro Serbia e Montenegro. Nel suo palmares c`è anche la medaglia di bronzo conquistata con la Nazionale Olimpica ai Giochi di Atene del 2004.