Nazionale, De Rossi: "Cento presenze un traguardo incredibile, ma voglio l'Europeo"

20:57 - Contro la Croazia, sfida chiave per la qualificazione a Euro 2016, De Rossi giocherà la 100ma partita con la maglia dell'Italia: "E' un traguardo incredibile che porterò sempre nel cuore. Il Mondiale è stato il punto più alto, ma ora voglio provare a vincere l'Europeo". Per farlo al suo fianco ci sarà anche Balotelli: "Paradossale che Conte debba chiedere il permesso di convocarlo, anche perché Mario non ha mai fatto grandi disastri".

Per il centrocampista della nazionale il Mondiale fallimentare ha riguardato tutti, non solo Balotelli: "Non è che dovremo continuare a parlarne di continuo - ha spiegato in conferenza -. Conte ha detto subito che avrebbe valutato gli uomini e poi i giocatori, ma si riferiva a tutti non solo a Balotelli. Mario vuole risollevarsi e giocatori così ci servono. Non per forza dobbiamo diventare amici, ma si può convivere con la sua esuberanza finché rispetterà le regole. E' una brava persona e quello è ciò che conta. In campo dovrà dimostrare il suo valore e con lui ho sempre avuto un buon rapporto, quando ho avuto qualcosa da dirgli l'ho sempre fatto".

Contro la Croazia, dunque, De Rossi entrerà nel club dei "centenari" azzurri. Un traguardo con una dedica speciale: "Per un amico speciale, Emanuele Mancini: iniziammo insieme 20 anni fa, è la persona migliore che conosco e un bravo calciatore, con i piedi di Pirlo ma sfortunato. Gioca nella Lupa Castelli Romani, ma senza i tanti infortuni chissà, poteva esserci qua lui al posto mio".