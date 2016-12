Nazionale, Conte: "Zittiremo le critiche con il lavoro"

Antonio Conte tira dritto e non si dice dispiaciuto per le critiche dopo la striminzita vittoria con Malta: "Fanno parte del gioco, la Nazionale non è figlia di nessuno. Stiamo zitti e lavoriamo: così vinceremo". Il ct non si sbottona sulla formazione che affronterà la Bulgaria e un'eventuale panchina per Pirlo: "Valuterò chi ha recuperato meglio". Sulle 150 volte in azzurro di Buffon: "E' un campione infinito"