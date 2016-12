Nazionale, Conte vuole Dybala in azzurro

13:00 - Nel tour di Antonio Conte ai vari club della Serie A è arrivata finalmente la tappa di Palermo. Il commissario tecnico della Nazionale, accompagnato da Oriali, si è recato al campo d'allenamento rosanero di Boccadifalco. Non una semplice visita di cortesia, ma un modo per avere un primo faccia a faccia con Paulo Dybala al quale chiedere la disponibilità a essere convocato in azzurro. Ma a quanto pare l'attaccante è pronto a scegliere l'Argentina.

Dybala che, al momento, ha messo a segno cinque gol in campionato, è nato e cresciuto calcisticamente in Argentina. Ma proprio l'Argentina, fino a ora l'ha ignorato. Solo due convocazioni nell'Under 17 e una nell'Under 20. Lui ha in tasca sia il passaporto italiano (la nonna era originaria della provincia di Napoli) sia quello polacco. C'è qualche adempimento burocratico da fare, ma la sua convocazione, qualora accettasse, sarebbe praticamente immediata. Anche perché la Polonia si è defilata: "Dybala è bravissimo, ma non ci interessa, siamo una federazione seria e non naturalizziamo i giocatori degli altri. Puntiamo sui nostri giovani, gente che sa cantare l'inno", ha detto Boniek, ora presidente della federcalcio polacca. Tuttavia, l'attaccante del Palermo sarebbe pronto a rifiutare la chiamata di Antonio Conte per cercare di giocare con la maglia della nazionale argentina.

CONTE: "DYBALA IN AZZURRO? SAREI FELICE"

Sono arrivate anche le parole di Conte al sito del Palermo: "Stiamo osservando e monitorando un po’ tutti, Dybala potrebbe diventare italiano, così come Vazquez, ma sono scelte personali che spettano a loro. Dovesse diventare italiano saremmo felici – ha concluso – Nel calcio italiano c’è grande bisogno di collaborazione da parte di tutti: il rapporto con gli allenatori dei club dev’essere di fiducia e stima reciproca, è un momento particolare. Dobbiamo essere uniti e cercare di aiutarci".

E ANCHE IL NAPOLI SOGNA IL COLPO

Un giocatore, l'argentino, che in chiave mercato fa gola anche al Napoli. “Dybala? Ce lo coccoliamo per benino" ha dichiarato a radio Kiss Kiss Napoli il vice-presidente del Palermo Guglielmo Micciché - è un '93, ha compiuto 21 anni la scorsa settimana. E' un calciatore in continua evoluzione, abbiamo sempre creduto in lui anche quando non rendeva in questa maniera. Oggi è uno dei profili più interessanti del nostro campionato e potrebbe diventarlo presto a livello internazionale. Per me è un ragazzo straordinario. Cavani e Pastore? Come Dybala, erano calciatori molto giovani, investimenti che nel tempo ci hanno dato ragione. Dybala al Napoli? L'altra sera a Marassi erano presenti anche tifosi partenopei e mi hanno chiesto se l'attaccante potrà vestire la maglia azzurra: ho risposto loro che mi auguro di vederlo al Palermo ancora per tanto tempo. Se De Laurentiis dovesse chiamare Zamparini? Non credo che a gennaio sia un'ipotesi realizzabile. In estate non saprei: i rapporti tra De Laurentiis e Zamparini sono ottimi e cordiali, per cui se la sbrigheranno tra loro".