Nazionale, Conte visita l'Udinese: "Chiamerei Di Natale..." 

15:56 - "Se dovessimo affrontare una competizione ufficiale chiamerei Totò Di Natale". Antonio Conte prosegue il suo 'tour' nei campi di allenamento italiani e, a Udine, trova modo di scherzare con il bomber bianconero che ha appena tagliato il traguardo dei 200 gol. Il ct ha incontrato Stramaccioni e ha assistito a un allenamento: "L'Udinese ha un grande modello societario, d'esempio per tutto il calcio italiano".



Arrivato allo stadio Friuli insieme a Lele Oriali, Conte è stato ricevuto dal direttore sportivo Cristiano Giaretta e dal tecnico Andrea Stramaccioni. Dopo aver assistito all'allenamento, il ct azzurro ha rilasciato un'intervista a Udinese Channel prima di visitare le strutture tecniche dello stadio e intrattenersi a pranzo con il patron Gianpaolo Pozzo, il Dg Franco Collavino, il Ds Cristiano Giaretta e Stramaccioni.



"La famiglia Pozzo sta realizzando qualcosa di incredibile - ha detto Conte - ed è coadiuvata da collaboratori di grande valore, stanno facendo grandi cose e c'è solo da complimentarsi. Ho visto anche una grande struttura con tutte le possibilità per lavorare bene. Ho parlato con Stramaccioni, un allenatore giovane che insieme a Stankovic ha l'occasione per fare grandi cose".



Impossibile non parlare di Totò Di Natale, a Udine una vera leggenda vivente: "Parlando con Totò gli ho detto che se oggi dovessimo avere una competizione ufficiale, verremmo qui a bussare alla sua porta. Sta facendo qualcosa di incredibile, non posso che fargli i complimenti e augurargli il meglio".



Senza però trascurare i giovani talenti bianconeri, a partire da Scuffet: "Stiamo tenendo d'occhio Scuffet, così come Meret - ha spiegato Conte - Rappresentano due grandi prospetti che si stanno ben comportando con le nazionali giovanili. Sono portieri che rappresentano già certezza e futuro del calcio italiano, non solo per il proprio club ma anche per la nazionale. Li seguiamo e stanno facendo molto bene".