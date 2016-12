Nazionale, Conte: "Toccato il fondo, ora servono i fatti"

16:22 - Buoni propositi per il nuovo anno, che faticano però a cancellare le difficoltà del presente. Antonio Conte, dopo aver incontrato gli allenatori di Serie A, torna a parlare della Nazionale: "E' un periodo molto, molto critico. Abbiamo toccato il fondo, ma io dico che non è finita... Possiamo ancora scavarlo. Buoni propositi? Spesso si parla a vanvera, io voglio i fatti. C'è la voglia di costruire qualcosa d'importante, la Nazionale è di tutti".

Dal prossimo anno si prevede una maggiore collaborazione con i club proprio come chiesto dal ct. "Questa collaborazione ci deve essere perché sono importanti i club, ma è importante la Nazionale... La nazionale è di tutti, non bisogna mai dimenticarlo. Buoni propositi? Se poi i buoni propositi rimangono solo a parole servono a poco - sottolinea Conte in un'intervista a 'Raisport' - io sono uno a cui piacciono i fatti... che sia Natale o Capodanno o Pasqua... Meglio agire piuttosto che parlare e spesso si parla a vanvera, si promette, ma alla fine sono in pochi a fare i fatti. Io perseguo obiettivi che riguardano tutti, perché sono abituato a pensare con il noi e non con l'io. I successi - conclude Conte - si costruiscono insieme, da squadra".