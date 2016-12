Nazionale, Conte sprona Verratti: "Diventi il nostro leader"

Le chiavi del centrocampo, quindi, verranno affidate a Verratti - il quale è ai box per un problema di pubalgia che preoccupa in ottica Europei. "Marco ha prospettive importanti, deve avere voglia e passione. Era già al top tecnicamente, ora è cresciuto dal punto di vista fisiche e ha personalità. Ma non possiamo apsettare, l'Italia ha bisogno che diventi leader".



Conte spiega anche la griglia di partenza delle favorite dell'Europeo: "Ci sono quattro o cinque squadre sopra a tutti: Germania, Spagna, Belgio, ma anche la Francia". Con l'Italia, in Francia, ci sarà Sirigu? "È un grande portiere ed è importante per il nostro gruppo. L'ho sempre convocato, ma è inevitabile che il fatto di non giocare crei problemi, ma mi auguro possa fare il giusto numero di partite per giustificare la chiamata".