Nazionale, Conte: "Siamo primi in Europa per pericolosità offensiva"

Il ct della Nazionale Antonio Conte ha parlato a Rio de Janeiro dell'impostazione di gioco data agli azzurri in occasione delle gare di qualificazione all'Europeo. "Cerchiamo di colpire con la massima intensità possibile e il risultato è che, in termini di pericolosità offensiva, siamo primi in Europa con 65 punti, 5 in più della Germania, 11 in più della Spagna e 13 in più rispetto al Belgio, le altre tre nazionali nella posizione migliore".