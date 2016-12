Nazionale, Conte: "Sappiamo che c'è un gap da colmare, ora faremo le valutazioni"

"Per giocare su ritmi alti, una certa intensità ce la devi avere nelle gambe. Qualcuno ha pagato lo sforzo di venerdì, lavoriamo e vediamo cosa accade - ha proseguito Conte - Rimangono dei giocatori che sicuramente fanno parte dell'Europeo. Vedremo il campionato e le indicazioni che ci darà, vedremo chi sta meglio e poi faremo le convocazioni. Jorginho? Il fatto che si sia fatto male Bonucci ha alterato la situazione e quello che avevo in mente". E ancora: "Non posso bocciare nessuno perché si boccia solo per mancanza di impegno. E nessuno è mancato, in questo senso. Certo, ho avuto delle risposte: ora dovrò fare delle scelte per le convocazioni. Ma i giocatori sono questi, non vi aspettate che dal cilindro tiri fuori qualcosa di speciale. Non fa mai piacere perdere: ma avevamo detto che volevamo affrontare i migliori per capire la distanza che ci separa da loro. In questo momento dobbiamo avere grande organizzazione e andare a duemila. La Germania è campione del mondo non per caso, rendo merito a loro e alla loro cattiveria sottoporta. Dobbiamo rendere merito a loro".