Nazionale, Conte: "Questa squadra sta cambiando pelle"

Il commissario tecnico azzurro è soddisfatto del lavoro svolto: "Stiamo lavorando bene, stiamo crescendo ma dobbiamo continuare a farlo. Se prendiamo coscienza dei cambiamenti tattici, ne trarremo giovamenti". Poi sul match di martedì a Roma: "Recuperiamo bene, cerchiamo di fare una bella partita. Primo posto per essere teste di serie? Sì anche se poi il meccanismo Fifa è strano: la Croazia ci è davanti nella classifica Fifa, eppure è dietro di noi nel girone...".

Poi Conte ha dichiarato l'obiettivo per l'Europeo: "Bisogna sempre essere ambiziosi, per arrivare alla fine e vedere che sei in vetta, senza nessuno davanti. Ci saranno avversarie molto forti, ma con il lavoro e la qualità. che abbiamo ce la possiamo giocare".

Ora bisogna lavorare per creare un grande gruppo: "Non mi va di dire se siamo da prime quattro o da prime dodici: non credo alle classifiche sulla carta, sono fatte per essere smentite: però andiamo in Francia per dare fastidio a tutti. Spero, anche conto, di poter lavorare bene a fine campionato per creare una piccola macchina da guerra. Voglio rendere gli italiani orgogliosi di noi all'Europeo: e questo vuol dire non solo vincere, ma giocare, divertire, essere intensi".