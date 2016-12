Nazionale, Conte non chiama Balotelli. Ci sono Pellè e Rugani

21:19 - Sono Graziano Pellè e Daniele Rugani le due novità tra i 26 azzurri convocati da Antonio Conte per il doppio impegno di qualificazione a Euro 2016 contro Azerbaigian e Malta. Per il centravanti del Southampton e il difensore dell'Empoli si tratta della prima convocazione in assoluto nella nazionale maggiore. Ancora fuori Mario Balotelli. Tornano a vestire la maglia azzurra anche Giacomo Bonaventura e Thiago Motta.

Il commissario tecnico ha convocato 26 calciatori, attesi nella tarda serata di domani al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Lunedì sono in programma la prima seduta di allenamento e la conferenza stampa di Conte, con la squadra che giovedì 9 ottobre partirà alla volta di Palermo, dove il giorno seguente ospiterà l'Azerbaigian.

Al termine dell'incontro gli azzurri resteranno a Palermo e sabato 11 e domenica 12 ottobre si alleneranno sul terreno di gioco dello stadio 'R.Barbera' per poi raggiungere Malta, dove lunedì 13 affronteranno i padroni di casa al 'National Stadium' di Ta'qali.

Questi i convocati:

Portieri: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris Saint Germain)

Difensori: Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Ogbonna (Juventus), Ranocchia (Inter), Rugani (Empoli);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Bonaventura (Milan), Candreva (Lazio), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), Florenzi (Roma), Marchisio (Juventus), Parolo (Lazio), Pasqual (Fiorentina), Poli (Milan), Thiago Motta (Paris Saint Germain), Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Destro (Roma), Giovinco (Juventus), Immobile (Borussia Dortmund), Osvaldo (Inter), Pellè (Southampton), Zaza (Sassuolo).