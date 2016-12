Nazionale, Conte è chiaro: "Balotelli? Non lo avrei convocato comunque"

Chiudere subito il discorso qualificazione per Euro 2016. Parola di Antonio Conte: "Non vogliamo aspettare il secondo match point. Cerchiamo di concentrarci sull'Azerbaigian, non sarà una passeggiata. Insigne? Sta facendo bene nel tridente, speriamo faccia vedere queste cose anche in Nazionale". Il ct vuole pensare solo alla gara di Baku in programma il 10 ottobre. Senza Balotelli non convocato: "Non l'avrei convocato comunque".