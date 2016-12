Nazionale: Conte chiama Berardi e torna in azzurro Montolivo

C'è Domenico Berardi nell'elenco dei 27 convocati di Antonio Conte per gli ultimi due appuntamenti delle qualificazioni a Euro 2016 , in programma sabato 10 ottobre in Azerbaigian e martedì 13 a Roma con la Norvegia . Per l'attaccante del Sassuolo è una prima volta assoluta. Nella lista anche il centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo , al rientro dopo l'infortunio subito il 31 maggio 2014 nell'amichevole di Londra contro l'Irlanda.

Non c'è Ciro Immobile, poco impiegato in Liga dal Siviglia. Così è lui il primo a essere silurato da Conte per "scarso impiego". Il ct della Nazionale ha sempre ribadito che sarà convocato chi avrà continuità nel suo club.



Inoltre, tra i convocati non c'è Daniele De Rossi perché squalificato due giornate dopo l'espulsione nella gara contro la Bulgaria. Giovedì 8 ottobre la squadra partirà per Baku e venerdì alle 20.30 effettuerà la sessione della vigilia presso l'Olympic Stadium. Al termine della gara di sabato, gli azzurri faranno rientro in Italia, dove prepareranno allo stadio Olimpico di Roma la gara con la Norvegia.