3 settembre 2015 Nazionale, Conte: "Balotelli non sarà un tormentone" Il ct: "Giocherà se lo merita. Verratti è molto maturato"

Con Mario Balotelli al Milan, si riapre il tormentone del ritorno in Nazionale? Secondo Antonio Conte no, che a domanda ha risposto: "Non ci sarà un tormentone. Non avverto particolari pressioni: semplicemente, se giocherà e dimostrerà di meritare la Nazionale tornerà, altrimenti no...". Il ct ha anche parlato di Verratti, numero 10 azzurro: "Al Psg è molto migliorato ma tatticamente può fare ancora di più".



Conte è anche tornato sulla questione stranieri in serie A: "E' una realtà che ci trasciniamo da diversi anni - la sua considerazione alla Rai - Prima di me ci hanno fatto i conti altri commissari tecnici, come Prandelli. Non deve essere alibi, dobbiamo essere capaci di fare di necessità virtù".