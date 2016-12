Nazionale, Candreva: "Oriundi sono valore aggiunto"

12:27 - Protagonista nella Lazio e con la maglia della Nazionale, dal ritiro di Coverciano ha parlato Antonio Candreva dicendo la sua sugli oriundi: "Penso siano valori aggiunti - ha dichiarato -, stanno facendo un grande campionato". Proprio come la Lazio che punta alla Champions: "Vogliamo tornare in Europa, siamo lì e ce lo meritiamo. Giocheremo le ultime partite al massimo, ma forse questa sosta non ci voleva. Lotito? Ha fatto un lavoro di qualità".

Anche l'esterno della Lazio ha scelto di non polemizzare sulle scelte di Conte di convocare Eder e Vazquez, anzi: "Stanno facendo molto bene. Eder si sta riconfermando visto che anche negli anni passati ha fatto bene. Noi li abbiamo messi nelle condizioni di dimostrare le loro qualità e rendere al meglio". Come Lotito ha fatto con la Lazio, secondo Candreva: "Ha portato questa società a vincere tre trofei - ha commentato -, ha fatto un ottimo lavoro. Noi lo vediamo poco, ma con lui abbiamo un buon rapporto". L'obiettivo laziale è tornare in Europa: "Ce lo meritiamo, ma dopo sei vittorie consecutive questa sosta arriva nel momento sbagliato. Sappiamo che le ultime quattro partite saranno scontri diretti, ma ce la metteremo tutta perché siamo lì e vogliamo l'Europa".