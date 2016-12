Nazionale, Bonucci: "Se sono uno dei migliori, lo devo a Conte"

Alla vigilia di Germania-Italia ha parlato Leonardo Bonucci, uno che Antonio Conte lo conosce benissimo. "Dal ct ho ricevuto infinite conoscenze tattiche: se sono uno dei migliori difensori al mondo e in Europa, è grazie a lui. alla base di questo progetto c'erano idee e lavoro". Per poi aggiungere: "Se mi chiedesse di seguirlo dopo l'azzurro? Gli direi di andare a prendere un caffè. Ho un contratto in bianconero fino al 2020".